POL-NB: Betäubungsmittelähnliche Substanzen während einer Wohnungsdurchsuchung gefunden

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wurde durch Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren am 15.12.2022 eine Wohnung innerhalb der Ortschaft Penzlin durchsucht. Dieser Wohnungsdursuchung ging ein Durchsuchungsbeschluss voraus.



Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen, befand sich ein Beamter außerhalb des Wohnbereiches und bemerkte, dass ein Fenster der Wohnung geöffnet wurde und zwei Tüten herausgeworfen wurden, welche dem Beamten folgend vor die Füße fielen.

Es stellte sich heraus, dass sich in diesen Tüten nicht geringe Mengen einer betäubungsmittelähnlichen Substanz befanden.

Während der Dursuchung wurden innerhalb der Wohnung weitere betäubungsmittelähnliche Substanzen sowie dazugehörige Utensilien festgestellt.



Die Ermittlungen gegen den 22-jährigen deutschen Staatsangehörigen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren geführt.



