POL-ANK: Brand von drei Mülltonen in Strasburg

Gestern Abend (15. Dezember 2022, gegen 23:10 Uhr) wurde in Strasburg erneut ein Brand von drei Mülltonnen gemeldet. Unbekannte Täter setzten die drei Mülltonnen auf einem Müllplatz in der Fritz-Reuter-Straße in Brand und verursachten damit einen Schaden von etwa 1.000 Euro.



Bereits in der Vergangenheit kam es in Strasburg immer wieder zu Bränden insbesondere von Müllcontainern. Die Kriminalpolizei hat nun auch die Ermittlungen zum Brand in der Fritz-Reuter-Straße aufgenommen und prüft einen Zusammenhang mit den anderen Bränden.



Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Pasewalk unter 03973 220-224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



