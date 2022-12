POL-SN: Fahndungsaufruf - Diebstahl durch Seniorin

Schwerin (ots) -



Mit der Veröffentlichung eines Täterfotos erhofft sich die Polizei Hinweise zu einem Diebstahl von Bargeld in Höhe von 1.000EUR.



Der Vorfall hat sich bereits am 18. März 2022 vormittags am Geldinstitut am Dreescher Markt ereignet. Es kam zu Komplikationen bei der Geldabholung einer 87-jährigen Geschädigten. Nach Auswertung von Videoaufzeichnungen habe die auf dem Foto abgebildete unbekannte Seniorin das Geld wenig später aus dem Automaten entnommen.



Die Ermittlungen zu diesem Diebstahl führt das Kriminalkommissariat Schwerin. Hinweise zur Identität der Dame können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Internetwache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in jeder Polizeidienststelle gemeldet werden.



Die Medien werden gebeten, die Fahndung der Polizei zu unterstützen.



Unter folgendem Link kann das Bild eingesehen werden:

https://fcld.ly/16.12.fahndung



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell