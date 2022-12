POL-LWL: Schließfächer von Packstation eines großen Online-Händlers aufgebrochen

Parchim (ots) -



In Parchim wurden am Donnerstag vier Schließfächer einer Packstation aufgebrochen. Ob bzw. wie viele Pakete daraus gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar. Der Vorfall, der sich in der Straße "Am Eichberg" ereignete, wurde der Polizei gegen 18 Uhr mitgeteilt. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden soll sich ersten Erkenntnissen zufolge auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Polizei in Parchim (Tel. 03874/ 4110), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweis zu diesem Vorfall. Der Eigentümer der Packstation - ein großer Online-Händler - wurde von der Polizei über den Einbruch in Kenntnis gesetzt.



