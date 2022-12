Fahndungsaufruf – Diebstahl durch Seniorin

Details anzeigen Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt diese Person? Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt diese Person?

Das hier veröffentlichte Bild der Polizei zeigt eine Seniorin, die unberechtigt Bargeld aus einem Geldautomaten an sich genommen hat. Die Polizei führt eine Öffentlichkeitsfahndung durch, um Hinweise zur Identität der Dame zu erhalten.

Der Vorfall hat sich bereits am 18. März 2022 vormittags am Geldinstitut am Dreescher Markt ereignet. Es kam zu Komplikationen bei der Geldabholung einer 87-jährige Geschädigten. Nach Auswertung von Videoaufzeichnungen habe die auf dem Foto abgebildete unbekannte Seniorin das Geld in Höhe von 1.000€ wenig später aus dem Automaten entnommen.

Die Ermittlungen zu diesem Diebstahl führt das Kriminalkommissariat Schwerin. Hinweise zur Identität der Dame können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Internetwache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in jeder Polizeidienststelle gemeldet werden.

Die Medien werden gebeten, die Fahndung der Polizei zu unterstützen. Eine Veröffentlichung ist in elektronischen Medien und periodischen Druckwerken für die Dauer von 4 Wochen genehmigt.