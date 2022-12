POL-NB: Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus im Ostseebad Binz

Ostseebad Binz (LK V-R) (ots) -



Am 12.12.2022 gingen über den Notruf der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidums Neubrandenburg kurz nach 14:00 Uhr gleich mehrere

Hinweise zu einem augenscheinlichen Balkonbrand in der Binzer

Dünenstraße ein. Es kamen umgehend Feuerwehr und Polizeibeamte des

Polizeirevieres Sassnitz gemeinsam zum Einsatz.



Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Binz konnten den Brand auf

dem Balkon löschen, bevor weitere Räumlichkeiten in Mitleidenschaft

gezogen wurden. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand

niemand verletzt. Zur Ursachenermittlung wurde der

Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariates Stralsund im

Zusammenwirken mit einem Brandursachenermittler unterstützend

hinzugezogen.



Gegenwärtig geht die Kriminalpolizei vom Verdacht der fahrlässigen

Brandstiftung aus. Was genau zur Brandauslösung geführt hat, ist

Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen. Der durch den Brand

entstandene Gesamtsachschaden am Balkon, der Fasse des Gebäudes sowie

an den Glasscheiben wird aktuell auf rund 25.000 Euro geschätzt.





Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell