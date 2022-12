POL-SN: Polizeieinsatz nach mutmaßlichem Pkw-Diebstahl nimmt ungewöhnliche Wendung

Schwerin (ots) -



Eine ungewöhnliche Wendung nahm ein Polizeieinsatz am 9.12. in Schwerin-Görries:



Die Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin wurden gegen 17.30 Uhr zur Wohnung eines 43-jährigen Mannes entsandt, da dieser den Diebstahl seines Pkw vermutete. Nachdem die Beamten den Fall als mutmaßlichen Fahrzeugdiebstahl aufgenommen hatten, begegnete ihnen auf dem Rückweg der 20-jährige Sohn des vermeintlich Geschädigten mit dem Wagen seines Vaters.



Der Tatverdächtige hatte den Wagen ersten Erkenntnissen nach ohne Wissen des Geschädigten unbefugt in Gebrauch genommen und wollte ihn mutmaßlich gerade zurückbringen. Er wurde von den Beamten gestoppt und mit dem Tatvorwurf konfrontiert. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass der 20-jährige unter dem Einfluss von Drogen stand, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde.

Zudem war der Deutsche nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis.



Anzeigen wurden erstattet; das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.



