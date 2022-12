POL-SN: Polizei warnt vor Taschendiebstählen in Schweriner Discountern

Schwerin (ots) -



Am 8.12. wurde eine 83-jährige Schwerinerin Geschädigte eines Taschendiebstahls.



Die Frau hatte gegen 13.00 Uhr in einem Discounter in der Grabenstraße eingekauft und war dabei von einem Unbekannten bestohlen worden. Der Täter hatte ihr die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Mit der darin enthaltenen EC-Karte wurde später ein vierstelliger Betrag vom Konto der Geschädigten abgehoben. Strafanzeige wurde erstattet.



Seit Anfang Oktober kommt es in Schwerin zu einer Häufung von Taschendiebstählen in Discountern. Das Kriminalkommissariat Schwerin ermittelt derzeit zu 20 bekanntgewordenen Fällen. In 4 Fällen wurden von dem Täter anschließend die erlangten EC-Karten der Geschädigten unbefugt für Geldabhebungen benutzt.



Die Taten wurden stadtweit in Discountern begangen. Geschädigt wurden überwiegend lebensältere Menschen beim Einkaufen. Daher hier erneut der Appell der Schweriner Polizei:



Verwahren Sie EC-Karte und zugehörige PIN in jedem Fall getrennt voneinander. Tragen Sie Ihre Wertsachen nah am Körper und lassen Sie nicht etwa ihre Handtasche unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hängen. Sensibilisieren Sie insbesondere ältere Mitmenschen.

Sollten Sie verdächtig handelnde Personen wahrnehmen, scheuen Sie sich nicht, die Polizei unter 110 zu rufen.



