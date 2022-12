POL-LWL: Radlader von Baustelle gestohlen

Boizenburg (ots) -



Von einer Baustelle an der Sude bei Bandekow haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen einen gelben Radlader der Marke LIEBHERR im Wert von ca. 30.000 Euro gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch vergangener Woche und dem heutigen Montag. Zudem brachen die Täter einen angrenzenden Baucontainer auf, aus dem sie einen Bodenverdichter entwendeten. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib der gestohlenen Baumaschinen.



