POL-SN: Schweriner Polizei ermittelt drei Tatverdächtige nach Diebstählen

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei konnte am Freitagabend drei Tatverdächtige nach einem Diebstahl in einer Schweriner Gaststätte ermitteln: Gegen 22.15 war einer 35-jährigen Frau in einer Gaststätte in der Mecklenburgstraße das Mobiltelefon entwendet worden. Die Hamburgerin verdächtige daraufhin eine Gruppe von drei Männern, die sich nach einem kurzen Zusammentreffen mit ihr zunächst entfernt hatten.



Im Zuge von Ermittlungen konnte die Polizei im Bereich der Altstadt in einem Imbiss zwei Tatverdächtige ausfindig machen. Bei der Durchsuchung der Personen wurde unter anderem das Handy der Geschädigten aufgefunden. Darüber hinaus wurden noch 3 weitere Mobiltelefone, eine Musikbox sowie eine Sonnenbrille sichergestellt, die ebenfalls mutmaßlich aus vorhergegangenen Diebstählen stammten.



Ein weiterer Geschädigter meldete sich im weiteren Verlauf bei der Polizei und erstattete ebenfalls Strafanzeige, weil er mutmaßlich von den Tatverdächtigen bestohlen worden war.



Ein dritter Tatverdächtiger mit möglicher Tatbeteiligung konnte von der Schweriner Polizei ermittelt werden.

Bei den ermittelten Tatverdächtigen handelt es sich um drei in Schwerin lebende Tunesier im Alter von 22, 23 und 25 Jahren. Die Personen haben sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.

Die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt werden vom Kriminalkommissariat Schwerin fortgesetzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell