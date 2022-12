POL-HRO: Rostockerin fällt Onlinebetrügern zum Opfer und wird um vierstelligen Geldbetrag gebracht

Rostock (ots) -



Eine 44-jährige Rostockerin erstattete Anzeige bei der Polizei, nachdem sie Opfer eines Betruges geworden war.



Die Frau wollte am vergangenen Sonntag einen Artikel über die Verkaufsplattform "eBay Kleinanzeigen" verkaufen. Nachdem die Rostockerin durch einen vermeintlichen Käufer kontaktiert wurde, verständigten sich beide Parteien auf eine sichere Zahlungsart.

Hierbei begab sich die Geschädigte, über einen vom Käufer verschickten Link, zum Online-Banking. In einem vermeintlichen Anmeldeprozess gab die Rostockerin sowohl ihre Konto- als auch die zugehörigen Anmeldedaten ein. Die Betrüger waren nun in der Lage, auf das Konto der Anzeigenerstatterin zuzugreifen, sodass ein vierstelliger Geldbetrag von ihrem Konto abgebucht werden konnte.



Durch eine SMS ihrer Bank wurde die Geschädigte kurz darauf über Veränderungen in ihrem Online-Banking hingewiesen. Zeitgleich wurde der Rostockerin der dreiste Betrug bewusst und sie informierte unverzüglich ihre Bank sowie die Polizei.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



