POL-ANK: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen

Löcknitz (ots) -



Heute Morgen (12. Dezember 2022, gegen 06:05 Uhr) kam es auf der Landesstraße 285 zwischen Löcknitz und Menkin zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Der 43-jährige polnische Fahrzeugführer eines Hyundai kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn von der Straße ab. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam erst in einem Wassergraben zum Stehen. Die drei Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurden aber mit Verdacht auf Unterkühlung ins Krankenhaus Pasewalk gebracht. Hier werden sie derzeit stationär behandelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 EUR.



