POL-SN: Einbruch in zwei Weihnachtsmarktbuden - Polizei Schwerin sucht Zeugen

In der Nacht vom 7. zum 8.12. verschafften sich unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zugang in zwei Buden des Schweriner Weihnachtsmarktes. Die Taten ereigneten sich im Bereich des Innenhofes der alten Post an der Mecklenburgstraße.

Die unbekannten Personen erlangten bei ihren Taten mehrere Flaschen verschiedener Alkoholika sowie ersten Erkenntnissen nach einen geringen Bargeldbetrag.



Die Polizei Schwerin hat eine Strafanzeige aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen: Wer Angaben zu den Tätern machen kann oder verdächtige Beobachtungen in der besagten Tatnacht machen kann, wird gebeten, sich mit der Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 oder -1560 in Verbindung zu setzen.



