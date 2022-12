POL-LWL: Illegale Drogen in Wohnung entdeckt

Ludwigslust (ots) -



Nach einer Fahrt unter dem Einfluss von Rauschgift hat die Polizei am Samstagabend in Ludwigslust in der Wohnung eines 23-jährigen Autofahrers illegale Drogen entdeckt. In mehreren Behältnissen fand die Polizei insgesamt knapp 200 Gramm Cannabis bzw. Cannabisprodukte. Die Polizei stellte den Fund daraufhin sicher und erstattete Anzeige gegen den deutschen Tatverdächtigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dem Fund vorausgegangen war der Hinweis einer Frau, die einen mit vier Personen besetzten PKW vor einem Lebensmittelgeschäft meldete, aus dem es stark nach Rauschgift roch. Die Polizei ging der Sache umgehend nach und traf den Fahrer im Beisein seiner drei Mitfahrer in dessen Wohnung an. Bereits im Treppenhaus des betreffenden Mehrfamilienhauses stellten die Polizisten typischen Cannabisgeruch fest, der sie direkt zur Wohnung des 23-Jährigen führte. Der Autofahrer wird sich zudem wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung verantworten müssen.



