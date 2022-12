POL-HST: Versuchte Einbrüche in Ferienwohnungen auf dem Darß

Born (ots) -



Am Sonntag, dem 11.12.2022 wurden der Barther Polizei gleich zwei versuchte Einbrüche in Ferienhäuser in Born auf dem Darß gemeldet.



Demnach haben derzeit unbekannte Täter versucht sich gewaltsam Zutritt zu zwei Ferienobjekten in der Straße In de Drift zu verschaffen. Als mögliche Tatzeit kommt Samstag (10.12.2022) 16:00 Uhr bis Sonntag (11.12.2922) 13:00 Uhr in Frage.

Durch die Taten entstand ein Sachschaden von jeweils 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 038231/6720, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Die Polizei rät, speziell Ferienobjekte im Winter, wenn die Wohnungen teilweise unbewohnt sind, gegen Einbruch zu schützen. Informationen zum Thema Einbruch- und Diebstahlschutz finden Sie zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de. Darüber hinaus können Sie auch Herrn Block von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle direkt per Telefon oder E-Mail kontaktieren, um einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren:

Kriminalhauptkommissar Karsten Block, Polizeiinspektion Stralsund Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Frankendamm 21 18439 Stralsund Tel.: 03831- 245 238 E-Mail: kripoberatung.stralsund@polizei.mv-regierung.de.



Trotz aller Vorsorge gibt es keinen hundertprozentigen Schutz vor Einbrechern. Im Schadensfall informieren Sie bitte sofort die Polizei und verändern den Tatort nicht. Begeben Sie sich nicht in Gefahr, versuchen Sie nicht einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat zu stellen. Rufen Sie über den Notruf 110 immer die Polizei.



