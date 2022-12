POL-LWL: Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in Parchim

Parchim (ots) -



Nach dem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Samstagnachmittag in Parchim ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. In der betreffenden Wohnung in der Bahnhofstraße ist ein Kopfkissen auf einem Bett in Brand geraten. Nachbarn löschten das Feuer anschließend mit einem Feuerlöscher. Dennoch wurden Teile der Wohnung durch den Brand und der Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen, sodass ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Wohnungsmieter zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung befunden haben. Unter welchen Umständen es zum Ausbruch des Feuers kam, ist derzeit noch unklar und nun Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Bei der Klärung des Vorfalls in dem betreffenden Mehrfamilienhaus kam es im Zuge der Befragung eines Anwohners zu Beleidigungen und Widerstandhandlungen gegenüber der Polizei. Ein 38-jähriger Hausbewohner soll aggressiv auf die Beamten zugegangen sein, worauf ihm kurzzeitig die Handfesseln angelegt wurden. Gegen ihn ist Strafanzeige erstattet worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell