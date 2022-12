POL-LWL: Einbruch in Telefongeschäft - Polizei bittet um Hinweise

Ludwigslust (ots) -



Nach einem Einbruch in ein Telefonladen in Ludwigslust am frühen Samstagmorgen bittet die Polizei jetzt um Hinweise zu diesem Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen und dem Spurenaufkommen zufolge brachen die unbekannten Täter gegen 03:30 Uhr zunächst die Eingangstür des Geschäfts am Lindencenter auf und stahlen anschließend aus dem Verkaufsraum nach einem ersten Überblick insgesamt 10 neue Smartphones, vorwiegend der Marken Samsung und Apple, im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Der Vorfall wurde durch eine Zeugin, die auf die ausgelöste Alarmanlage aufmerksam wurde, rund zwei Stunden nach der eigentlichen Tat gemeldet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort, die jetzt kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Es wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Hinweise zu dieser Tat bzw. zum Verbleib der gestohlenen Smartphones nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.



