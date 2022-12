POL-HRO: Mutter und Kind bei Alleinunfall auf der BAB 19 verletzt

Rostock (ots) -



Am Sonntagnachmittag, 11.12.2022, ereignete sich auf der BAB 19

zwischen den Anschlussstellen Rostock-Überseehafen und Rostock-Nord

ein Verkehrsunfall in dessen Folge die 40-jährige Fahrerin und ihre

10-jährige Tochter verletzt wurden.

Gegen 15:25 Uhr befuhr die 40-Jährige mit ihrem Pkw Ford die BAB 19

in Fahrtrichtung Berlin. Aus bislang noch ungeklärter Ursache brach

das Fahrzeug bei einer geschätzten Geschwindigkeit von etwa 90 - 100

km/h aus und die Fahrerin verlor die Kontrolle über den Pkw. In der

weiteren Folge kam der Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und

überschlug sich zweimal. Sowohl die 40-Jährige als auch die

mitfahrende 10-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt. Zum Zwecke

weiterer Untersuchungen brachte eine Rettungswagenbesatzung die

Verletzten ins Klinikum nach Rostock.

Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste

geborgen werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

Zur Unfallaufnahme, Rettung der Verletzten und zur Bergung des Pkw

musste die Lastspur der BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock bis 18:00 Uhr

gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr konnte über den

Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock







Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell