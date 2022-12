POL-HRO: Betrunkener mit Waffe im Auto fährt sich auf Acker fest

Landkreis Rostock (ots) -



Am 09.12.2022 stellten aufmerksame Zeugen gegen 15:00 Uhr fest, dass

im Bereich der Lindenbruchstraße in 18258 Schwaan ein Mann in einem

Geländewagen auffällig stark in Schlangenlininen fährt und wählten

daraufhin den Notruf. Die eingesetzten Beamten des

Polizeihauptrevieres Güstrow konnten bei ihrem Eintreffen aufgrund

der vorhanden Schlangenlinien im Schnee und Matsch den Geländewagen

schnell auf einem angrenzenden Acker ausfindig machen. Auf dem

Fahrersitz wurde ein 56jähriger deutscher Fahrzeugführer aus dem

Bereich Schwaan angetroffen, der sich augenscheinlich auf dem

unebenen Untergrund festgefahren hatte. Da der Mann stark

alkoholisiert wirkte, sehr aggressiv gegenüber den Polizeibeamten

auftrat und eine Langwaffe griffbereit auf dem Rücksitz des Wagens

liegen hatte, wurde er aus dem Wagen gezogen und gefesselt. Bei dem

weiterhin renitenten Fahrzeugführer stellten die Beamten schließlich

einen Atemalkoholwert von über 2 Promille fest. Daraufhin erfolgte

eine Blutprobenentnahme bei dem 56-Jährigen. Nach Rücksprache mit

einer Richterin wurden alle auf den Fahrzeugführer registrierten

Waffen im Anschluss durch die Polizeibeamten sichergestellt und zur

weiteren Prüfung dem Landkreis Rostock übersandt.



Der Schwaaner muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr,

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und dem Verstoß gegen das

Waffengesetz verantworten.





Julian Klug

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Güstrow



Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock











