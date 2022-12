POL-NB: Wohnhausbrand Satow Hütte (LK Mecklenburgische Seeplatte)

PR Röbel (ots) -



Am 11.12.2022, gegen 08:40 Uhr, wurde über die Integrierte

Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte der

Brand eines Wohnhauses in Satow Hütte (Fünfseen) bekannt. Bei dem

Brandobjekt handelt es sich um ein Doppelhaus älteren Baujahres. Zum

Zeitpunkt der Brandentstehung hielten sich in einer Haushälfte ein

63-jähriger und im anderen Teil ein 60-jähriger Bewohner auf. Beide

bemerkten rechtzeitig den Brand und konnten unverletzt das Haus

verlassen. Zur Brandbekämpfung waren 53 Kameraden der umliegenden

Feuerwehren im Einsatz.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer im oberen Geschoss

einer Haushälfte aus und griff anschließend auf den Dachstuhl des

gesamten Gebäudes über. Durch das Feuer und die Löscharbeiten sind

beide Wohnungen unbewohnbar. Beide Bewohner des Hauses kommen

vorübergehend in anderen Wohnungen unter. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen. Diese dauern gegenwärtig an.





