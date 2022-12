POL-HRO: Unbekannte Täter stehlen Fahrzeugteile - Polizei bittet um Hinweise

Schwerin (ots) -



Gegen 03:15 Uhr erhielt die Polizei am Sonntagmorgen, 11.12.2022,

Kenntnis darüber, dass drei unbekannte Täter diverse Fahrzeugteile

von einem Opel Corsa in der Schweriner Andrej-Sacharow-Straße abbauen

und entwenden.

Der Opel Corsa war zu diesem Zeitpunkt auf Höhe der Hausnummer 66

abgestellt.

Nach einem Hinweis sollen die Tatverdächtigen anschließend mit einem

weißen Ford Transit mit LWL-Zulassung vom Tatort geflüchtet sein.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Nach

ersten Erkenntnissen haben die Täter die Motorhaube, zwei Türen, die

vordere Stoßstange sowie den Tankdeckel abgebaut und entwendet.

Der Schaden wird derzeit auf 15.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Tätern und zur Tat nehmen die Polizei in Schwerin

unter der TelNr. 0385-5180-0 sowie jede andere Polizeidienststelle

entgegen. Hinweise können zudem auch über die Internetwache der

Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de an die Polizei gerichtet

werden.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock







Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell