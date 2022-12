POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person bei Ribnitz-Damgarten (LK V-R)

PR Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 10.12.2022, gegen 11:10 Uhr, kam es auf der B105, auf Höhe der

Paßbrücke, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein auf

der Bundesstraße aus Richtung Rostock kommender 62-jähriger deutscher

Skoda-Fahrer hielt vor der Paßbrücke, um nach links abzubiegen. Ein

in gleicher Richtung fahrender 70-Jähriger bemerkte dies zu spät und

fuhr mit seinem PKW auf den Skoda auf.

Während die beiden Fahrzeugführer unverletzt blieben, wurden im Skoda

die 84-jährige Beifahrerin leicht und eine auf der Rücksitzbank

sitzende 68-jährige Mitfahrerin schwer, jedoch nicht

lebensbedrohlich, verletzt. Die leichtverletzte Insassin wurde mit

einem Rettungswagen und die Schwerverletzte mit einem

Rettungshubschrauber in die Universitätsmedizin Rostock verbracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Ribnitz-Damgarten war mit 25 Einsatzkräften

der Züge aus Ribnitz und Damgarten vor Ort. Die beteiligten

Unfallfahrzeuge mussten mit Hilfe von technischen Einsatzmitteln

getrennt werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wurde

auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B105

für mehrere Stunden gesperrt werden.







Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell