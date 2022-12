POL-HRO: Unfall mit Viehtransporter auf der A14 / Fahrbahn gegenwärtig voll gesperrt

Raben Steinfeld (ots) -



Am 7.12.22 kam es gegen 20 Uhr zu einem Unfall auf der BAB 14,

Fahrtrichtung Dresden. Auf Höhe von Raben Steinfeld kam ein mit

Schweinen beladener LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte

um.

Dabei wurde der Fahrer des Fahrzeuges leicht verletzt. Die noch im

LKW befindlichen Tiere, deren Zustand unbekannt ist, sollen nach

Eintreffen eines Veterinärs in einen anderen Lkw umgeladen werden.

Zur Bergung des Unfallfahrzeuges musste die gesamte Fahrbahn in

Richtung Dresden seit 20:40 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei

bittet alle Autofahrer die BAB 14 an dieser Stelle weiträumig zu

umfahren, da sich die Behinderungen voraussichtlich noch über mehrere

Stunden hinziehen werden.



