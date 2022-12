POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 07.12.2022 gegen 16:15 Uhr, kam es im Bereich des

Juri-Gagarin-Rings in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit

Sach- und Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen überquerte ein

42-jähriger Fußgänger die Ampelkreuzung aus Richtung

Niels-Stensen-Straße kommend in Richtung Lindetal-Center bei einer

grün geschalteten Fußgängerampel. Der deutsche 21-Jährige

Fahrzeugführer eines Opel Astra befuhr aus Richtung des

Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums in Neubrandenburg kommend den

Juri-Gagarin-Ring in Fahrtrichtung der Hochbrücke. Der PKW

kollidierte mit dem Fußgänger auf der Fahrbahn, sodass der Fußgänger

schwerverletzt ins Klinikum verbracht werden musste. Am PKW entstand

ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell