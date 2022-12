POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Neustrelitz (ots) -



Am 07.12.2022 gegen 11.55 Uhr, kam es auf der B 96, am Ortsausgang

der Ortschaft Weisdin, im Einmündungsbereich nach Blumenhagen, zu

einem Zusammenstoß zweier PKW. Die 70jährige deutsche

Fahrzeugführerin eines Hyundai beabsichtigte aus Richtung Blumenhagen

kommend, auf die B 96 nach links in Richtung Neustrelitz aufzufahren

und missachtete dabei die Vorfahrt eines auf der B 96 aus Richtung

Neustrelitz kommenden PKW Mercedes. Es kam zum einem Zusammenstoß bei

dem der PKW Hyundai auf einen angrenzenden Acker geschleudert wurde.

Der PKW Mercedes kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Beide PKW

waren nicht mehr fahrbereit; der Gesamtschaden wird auf ca. 60.000

Euro geschätzt. Die Verursacherin wurde mit schweren, aber nicht

lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der

Fahrzeugführer des Mercedes wurde leicht verletzt. Während der

Unfallaufnahme musste die B 96 an der Unfallstelle für ca. 30 Minuten

voll gesperrt werden.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



