POL-SN: Tunesischer Zuwanderer bei körperlicher Auseinandersetzung mit Glasscherbe verletzt

Ein 22-jähriger Tunesier wurde gestern bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz verletzt. Gegen 19.25 Uhr war es zu Streitigkeiten mit einem 20-jährigen Tatverdächtigen, ebenfalls Tunesier, innerhalb der Einrichtung gekommen. In deren Verlauf verletzte der Tatverdächtige den Geschädigten mutmaßlich mit einer Glasscherbe.



Der Verletzte musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Klinikum gebracht werden.



Die Schweriner Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert.



Der Tatverdächtige wurde in diesem Zuge vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Schwerin heute einen Haftbefehl erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Der Tatverdächtige wird nun in eine JVA gebracht.



Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt werden vom Kriminalkommissariat Schwerin fortgesetzt.



