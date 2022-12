POL-GÜ: PKW steckt im Gleisbett der Molli fest - alkoholisierter Fahrer flüchtet

Güstrow/ Kühlungsborn (ots) -



Nicht schlecht staunten die Beamten der Polizei Bad Doberan, als sie am 06.12.22, gegen 19:50 Uhr, in die Nähe des Mollibahnhof Kühlungsborn-Ost gerufen wurden.



In der Karl-Risch-Straße stand tatsächlich ein verlassener PKW, unverschlossen und mit eingeschalteter Warnblinkanlage im Gleisbett der Molli-Bahn. Der dazugehörige Fahrer entfernte sich bereits zuvor.



Die Einsatzkräfte konnten vor Ort einen aufmerksamen Zeugen antreffen. Dieser konnte einen männlichen Fahrer beschreiben.



Nach weiteren Befragungen vor Ort konnte der Fahrer des PKW namentlich bekannt gemacht werden. So wurde der 52-jährige Deutsche Zuhause aufgesucht. Der Grund seines Fehlens am Unfallort wurde für die Beamten schnell ersichtlich, der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 2,47 Promille.



Daraufhin wurde bei dem 52- Jährigen eine Blutprobenentnahme

durchgeführt.



Da ein einfaches Wegfahren des PKW nicht möglich war, musste dieser geborgen durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zur Verwunderung des hinzugerufenen Notfallmanagers der Molli-Bahn GmbH entstand am Gleisbett, nach erster Inaugenscheinnahme vor Ort, kein Schaden. Auch der PKW wurde nicht beschädigt.



Der Führerschein des PKW-Fahrers wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei Güstrow.



