POL-LWL: Ladendieb stahl Himbeeren - Polizei fand Rauschgift

Nach dem Diebstahl von einer Packung Himbeeren in einem Supermarkt in Hagenow konnte der Tatverdächtige am Dienstagnachmittag von einem Mitarbeiter des Markts festgehalten und anschließend der Polizei übergeben werden. Die Beamten fanden anschließend nicht nur das Diebesgut, sondern auch zwei Tütchen rausgiftverdächtiger Substanzen. Als der Dieb zuvor den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatte, wurde er von einem Mitarbeiter des Supermarktes angesprochen. Daraufhin versuchte der Tatverdächtige zu flüchten. Der Angestellte des Supermarktes konnte den Tatverdächtigen, welcher sich permanent zu befreien versuchte, allerdings bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Die Beamten nahmen den 33-jährigen Deutschen anschließend vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier Hagenow. Gegen ihn wurde Anzeige wegen räuberischen Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungmittelgesetz erstattet.



