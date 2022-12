POL-GÜ: Tschechischer Sattelauflieger wegen erheblicher Mängel aus dem Verkehr gezogen - Weiterfahrt untersagt

Güstrow/ Glasewitz (ots) -



Am 06.12.2022, gegen 15:40 Uhr, führten Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Linstow auf der Autobahn 19, Raststätte Recknitz-Niederung Ost, in Fahrtrichtung Überseehafen Rostock eine Verkehrskontrolle bei einer tschechischen Sattelzugmaschine mit Auflieger durch.



Dabei konnten erhebliche Mängel an den Achsen des mit Brot beladenen Aufliegers sowie eine deutliche Durchrostung des Rahmens festgestellt werden. Die Bremsscheiben des 16 Jahre alten Aufliegers wiesen darüber hinaus ebenfalls deutliche Korrosionsspuren sowie ein schlechtes Tragbild auf.



Der LKW wurde durch die Polizei zur DEKRA nach Güstrow begleitet und ein technisches Gutachten über den Zustand angefertigt. Es zeigte sich, dass der Auflieger derart mangelhaft war, dass die Verkehrssicherheit stark beeinträchtigt ist und eine Reparatur nicht infrage kam.



Dem tschechischen Fahrzeugführer, welcher auf dem Weg von Berlin nach Dänemark war, wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sowohl auf den Fahrer, als auch auf den Speditionsverantwortlichen, welcher die Fahrt angeordnet hatte, kommen Geldbußen in Höhe von mehreren hundert Euro zu.



Um eine Weiterfahrt mit dem defekten Trailer zu verhindern, wurde dieser mit einer Sperrkette versehen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller, Benjamin Bosmann

Telefon: 03843 266 302/-303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell