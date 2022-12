POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Person in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 06.12.2022 gegen 18:15 Uhr ereignete sich auf der Wolgaster

Landstraße in Greifswald ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei

dem Sach- und Personenschaden entstand. Der Unfallhergang stellt sich

bisher wie folgt dar.

Eine 31-jährige Greifswalderin befuhr mit einem PKW BMW die Wolgaster

Landstraße in Richtung Lubmin. Kurz vor dem Ortsausgang musste sie

verkehrsbedingt bremsen. Eine dahinter fahrender 28-jährige Fahrer

eines PKW Opel fuhr auf den BMW auf.

Die Fahrzeugführerin des BMW wurde hierbei leicht verletzt, während

ihre zwei 8-und 9-jährigen Kinder einen Schock erlitten.

Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Es entstand Sachschaden von ca. 12000,- Euro.

Ein PKW ist nicht fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



