POL-SN: 31-Jähriger wegen dringenden Verdachts des Diebstahls mit Waffen in Haft

Ein 31-jähriger Tunesier befindet sich wegen des dringenden Verdachts des Ladendiebstahls mit Waffen in Haft:



Der Mann hatte am 5.12. gegen 13.20 Uhr mutmaßlich einen Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt im Stadtteil Mueßer Holz begangen und war dabei vom Ladendetektiv gestellt worden. Daraufhin kamen die Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin zum Einsatz.



Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurde ein griffbereites Messer aufgefunden, was unter diesen Umständen den Vorwurf des Ladendiebstahls noch erschwert. Außerdem hatte der Mann Waren dabei, die einem mutmaßlichen Diebstahl in einem anderen Geschäft zugeordnet werden konnten.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin wurde der in Schwerin lebende Mann vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatanwaltschaft hat das Amtsgericht Schwerin heute wegen der hier geschilderten Ladendiebstähle sowie zweier einschlägiger Vortaten des Mannes einen Haftbefehl erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Der Tunesier wird nun in eine JVA gebracht.



Das Kriminalkommissariat ist mit den weiteren Ermittlungen befasst.



