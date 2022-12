POL-HWI: Unberechtigte Geldabhebungen - Kriminalpolizei fahndet nach unbekannter Frau

Schönberg (ots) -



Wegen unberechtigter Geldabhebungen in zwei Fällen im Februar 2022 ermittelt die Kriminalpolizei und sucht mit Fotos nach der mutmaßlichen Täterin.



Am 02. und 28. Februar kam es durch die unbekannte Frau zu zwei nicht berechtigten Geldabhebungen vom Bankkonto eines 79-jährigen Geschädigten in jeweils dreistelliger Höhe. Dabei konnte die Frau von der Überwachungskamera des Geldinstituts in der Straße An der Kirche in Schönberg aufgezeichnet werden.



Nachdem die Ermittlungen bislang ergebnislos verliefen, wird nun auf Beschluss des Amtsgerichtes Schwerin das Bildmaterial der mutmaßlichen Täterin für drei Monate veröffentlicht. (Link zum Bildmaterial https://bit.ly/3F2Ysip)



Hinweise, die die Identität oder mögliche Aufenthaltsorte der Unbekannten bekannt werden lassen, nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 entgegen.



