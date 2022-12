POL-HST: Pkw übersieht Radfahrerin

Stralsund (ots) -



Am heutigen Dienstag, dem 06.12.2022 kam es gegen 07:45 Uhr in Stralsund zu einem schweren Verkehrsunfall.



Ein 25-jähriger deutscher Skodafahrer befuhr in Stralsund den Kreisverkehr im Knieperwall auf Höhe des Parkhauses am Meeresmuseum und wollte den Kreisverkehr südwärts verlassen. Hierbei übersah er augenscheinlich eine, von ihm aus gesehen von rechts nach links, querende Fahrradfahrerin. Die 18-jährige Deutsche stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich hierbei schwer. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



