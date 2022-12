POL-GÜ: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden auf der BAB 20

Güstrow/ Dummerstorf (ots) -



Am heutigen Vormittag um 10:08 Uhr kam es auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck auf Höhe des Autobahnkilometers 138,0 (kurz hinter dem Parkplatz Speckmoor Nord) zu einem Verkehrsunfall zwischen einer polnischen Sattelzugmaschine mit polnischem Sattelanhänger und einem Fahrzeug des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes.



Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die deutsche Fahrzeugführerin des Deutschen Roten Kreuzes auf das vor ihr, auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Sattel-KFZ, während des Überholvorganges auf.

Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug mehrfach um die eigene Achse, die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt, am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Sattelzugmaschine und der Sattelanhänger wurden ebenfalls deutlich beschädigt. Weiterhin wurden ca. 30 Felder Mittelschutzplanke beschädigt. Beide Fahrzeuge, sowie der Sattelanhänger mussten durch mehrere Fahrzeuge eines Abschleppdienstes geborgen werden.

Der polnische Fahrzeugführer des Sattel-KFZ blieb unverletzt.



Die BAB 20 war für 2 ½ Stunden voll gesperrt.



Die Unfallermittlungen laufen.



