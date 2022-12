POL-HST: Dieseldiebstahl in 18334 Lindholz

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



Am Montag, dem 05.12.2022 wurde der Polizei gemeldet, dass es in Lindholz mutmaßlich über das Wochenende zu einem Diebstahl von Diesel aus Traktoren kam.



Demnach haben sich ersten Erkenntnissen zufolge, unbekannte Täter in der Zeit vom Freitag 02.12.2022, 16:00 Uhr bis Montag 05.12.2022, 09:00 Uhr unerlaubt Zutritt zu einem Betriebsgelände verschafft und dortige Garagen angegriffen. In eben diesen Garagen wurden aus mehreren Traktoren Diesel abgezapft. Mutmaßlich wurden bis zu 1.500 Liter entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.



Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensuche und -sicherung vor Ort und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell