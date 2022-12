POL-SN: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Details anzeigen Symbolbild #blauesRad PI Schwerin Symbolbild #blauesRad PI Schwerin

Eine 60-jährige Radfahrerin wurde am gestrigen Tage bei einem Verkehrsunfall in Schwerin-Friedrichsthal verletzt: Die Frau befuhr gegen 16.30 Uhr mit ihrem Rad den Radweg entlang der Lärchenallee und wollte den Touristenweg überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 87-jährigen Schweriners, der aus dem Touristenweg kam und rechts in die Lärchenallee einbiegen wollte. Die Radfahrerin erlitt in Folge des Unfalles Knieverletzungen und musste ins Klinikum gebracht werden. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hierbei wird auch die Frage zu klären sein, inwieweit ein Rotlichtverstoß eine Rolle beim Unfallgeschehen gespielt haben könnte. Die Sachschadenshöhe wird auf ca. 800 Euro geschätzt.



Beide Unfallbeteiligte sind deutsche Staatsangehörige.



Das als Anlage dieser Meldung beigefügte Foto zeigt symbolhaft den Unfallort und wurde unter dem Hashtag #blauesRad auf den Social-Media-Kanälen der Polizeiinspektion Schwerin veröffentlicht. Ziel der Kampagne ist es, der Schweriner Bevölkerung die lokalen Gefahrenstellen des Fahrradverkehrs sowie die jeweiligen Ursachen geschehener Unfälle nahezubringen und so einen Wiedererkennungswert bei der täglichen Teilnahme am Straßenverkehr zu erzielen.



Eine Verwendung des Bildes bei einer Berichterstattung wird von Seiten der Polizeiinspektion Schwerin ausdrücklich begrüßt.



