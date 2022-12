POL-HST: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am heutigen Dienstag, dem 06.12.2022 gegen 07:40 Uhr kam es auf der Neuhöfer Straße in Ribnitz-Damgarten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Kind schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde.



Das aus Ribnitz stammende Kind wollte die Neuhöfer Straße mit einem Fahrrad überqueren und wurde augenscheinlich durch den aus der Rostocker Straße einbiegenden 65-jährigen Busfahrer übersehen. Das Kind stürzte infolge des Zusammenstoßes und verletzte sich dabei. Das Fahrrad wurde durch den Bus überrollt und damit vollständig zerstört. Am Bus entstand ebenfalls Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.



Das Kind wurde durch Rettungskräfte in die Universitätsmedizin Rostock gebracht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



