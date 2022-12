POL-LWL: Autofahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Ludwigslust (ots) -



Bei einem Auffahrunfall auf der B 5 zwischen Kummer und Ludwigslust wurde am Montag ein 72-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Der 72-Jährige ist nach ersten Erkenntnissen an einer Baustellenampel auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren, dessen Fahrer verkehrsbedingt angehalten hatte. Der 72-Jährige ist anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei vermutet, dass er alkoholisiert war. Zur Klärung des Vorfalls wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der zusammen auf ca. 10.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Bergung der Fahrzeuge musste die B 5 an der Unfallstelle voll gesperrt werden.



