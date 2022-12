POL-LWL: Bagger beschädigt und Bordcomputer gestohlen

Gallin (ots) -



Über das Wochenende haben unbekannte Täter auf einer Baustelle im Gewerbegebiet Gallin zwei Bagger beschädigt. Aus den beiden Arbeitsfahrzeugen demontierten und stahlen die Täter anschließend jeweils die Bordcomputer. Der entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf knapp 50.000 Euro beziffert. Der Vorfall wurde der Polizei, die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, am Montag mitgeteilt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.



