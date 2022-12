POL-HST: Schwerverletzter nach Unfall mit einem Linienbus

Stralsund (ots) -



Am Montagmorgen, dem 05.12.2022 kam es in Stralsund zu einem Auffahrunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus.



Gegen 09:30 Uhr stand ein Bus der Marke Mercedes hinter einem PKW der Marke VW an einer Ampel in der Greifswalder Chaussee in Richtung Werftkreisel. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide Fahrzeuge los. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kam zur gleichen Zeit ein PKW von links, von der B96 und nahm den beiden Geradeausfahrern die Vorfahrt. Vermutlich fuhr der derzeit unbekannte PKW bei Rot in die Ampelkreuzung ein und provozierte den VW zu einer Gefahrenbremsung, um eine Kollision zu verhindern. Durch das starke Bremsmanöver konnte der VW einen Zusammenstoß mit dem flüchtenden PKW zwar verhindern, allerdings fuhr der Linienbus auf den VW auf.



Der 30-jährige deutsche Fahrer des VW verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Stralsunder Krankenhaus gefahren. Der 59-jährige deutsche Busfahrer sowie die zehn bis 15 Insassen blieben glücklicherweise unverletzt.



Die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres aus Grimmen unterstützen die Polizisten aus Stralsund bei der Unfallaufnahme. Während der Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des PKW wurde eine Spur der Greifswalder Chaussee zeitweise gesperrt, was zu geringem Stau führte.



Der geschätzte Schaden beläuft sich vorerst auf etwa 5.000 Euro. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden gegen den derzeit unbekannten flüchtigen PKW aufgenommen.



