POL-SN: Unbekannte Tatverdächtige brechen mehrere Fächer einer Packstation auf

Vermutlich in der Nacht zum 3.12. brachen unbekannte Tatverdächtige mehrere Fächer einer Packstation eines Versandhandels auf. Der Sachverhalt wurde der Polizei am frühen Samstagmorgen bekannt. Gegenwärtig ist unbekannt, ob aus den Fächern Pakete entwendet wurden.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen: Wer hat in der Nacht zum 3.12. in Schwerin im Bereich des Supermarktes am Dohlenweg verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu den Tatverdächtigen geben? Ebenso werden mögliche Geschädigte, deren Paketsendungen eventuell entwendet wurden, um Kontaktaufnahme gebeten.

Hinweise nimmt die Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 o. -1560 auf.



