POL-HST: Leuchtender Weihnachtsstern in Stralsund beschädigt

Am Samstag, dem 03.12.2022 wurde gegen 10:00 Uhr der Polizei in Stralsund ein beschädigter Weihnachtsstern bei den Weißen Brücken auf der Küterinsel gemeldet.



Hierbei handelt es sich um einen von insgesamt 24 leuchtenden Weihnachtssternen, welche bis zu etwa sieben Meter groß sind und in der gesamten Stadt verteilt sind.



Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Hierzu stellten die Beamten fest, dass der Stern in sich zusammengefallen war. Wie es letztlich dazu kam, also ob er mutwillig zerstört oder aus anderen etwa technischen Gründen zusammenfiel, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Mutmaßliche Ereigniszeit ist die Nacht von Freitag, 02.12.2022 zum Samstag, 03.02.2022. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit nicht beziffert werden.



