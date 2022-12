POL-NB: Hinweisgeber meldet falsche Polizisten

Friedland (ots) -



Am 03.12.2022 gegen 04:15 Uhr befand sich ein 25-jähriger Hinweisgeber fußläufig in der Rudolf-Breitscheid-Straße, 17098 Friedland und wurde dort von zwei ihm unbekannten männlichen Personen angesprochen.



Die zwei zivil gekleideten Personen gaben sich als Polizisten aus und beabsichtigten den 25-Jährigen zu kontrollieren.

Nachdem dieser um die Inaugenscheinnahme der Dienstausweise bat und die beiden Tatverdächtigen dem nicht nachkamen, setzte er seinen Weg fort. Die Personen entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.



Der 25-Jährige beschrieb die Täter wie folgt: ein Tatverdächtiger ist ca. 30 - 35 Jahre alt, trug einen "Dreitagebart" und war dunkel gekleidet. Der zweite Tatverdächtige ist ca. 40 - 50 Jahre alt und trug ebenfalls dunkle Kleidung. Das Erscheinungsbild der beiden Personen war gepflegt. Beide sprachen akzentfrei.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601-3000 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Die Polizei warnt vor solchen Ereignissen. Wenn Sie in eine solche, für Sie unglaubwürdig erscheinende Situation geraten, können Sie die Polizei per Notruf anrufen. Die Beamten der Einsatzleitstelle können Ihnen behilflich sein und gegebenenfalls einen Streifenwagen zur Prüfung des Sachverhaltes beauftragen.

Wir weisen zudem darauf hin, dass zivile Kollegen in der Regel immer, aber spätestens auf Nachfrage, einen Dienstausweis vorzeigen.



