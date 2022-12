POL-HRO: Brand einer im Umbau befindlichen Doppelhaushälfte und eines Pkw in Rostock Dierkow - Ergänzungsmeldung

Rostock (ots) -



Nach dem Brand einer Doppelhaushälfte in Rostock haben Spezialisten der Kriminalpolizei und ein Brandsachverständiger den Brandort untersucht. Demnach handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um bauliche Mängel an einer Feuerstätte, die zu dem Brand geführt haben. Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurden aufgenommen.



Im Fall des brennenden Pkw in der Georg-Adolf-Demmler-Straße hingegen bestätigte sich der Verdacht der Brandstiftung. Hier konnten nach ersten Untersuchungen der Kriminalpolizei sowohl eine technische Ursache als auch Selbstentzündung als Brandursache ausgeschlossen werden.



Die Ermittlungen in beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



(Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock vom 04.12.22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5385961)



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell