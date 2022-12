POL-SN: Radfahrer nach Verkehrsunfall in Schwerin verletzt

Schwerin (ots) -



Leichte Verletzungen zog sich am Samstag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Schweriner Feldstadt zu. Der 33-jährige Vietnamese überquerte mit seinem Fahrrad gegen 12.25 Uhr die Kreuzung Brunnenstraße/ Bleicherufer und stieß dabei mit dem Wagen einer 70-jährigen Deutschen zusammen. Der Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.



Die Gesamtschadenshöhe wird auf 500 Euro beziffert. Beide Beteiligte leben in Schwerin.



An der Kreuzung gilt die Vorfahrtsregel "Rechts vor Links".

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell