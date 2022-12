POL-HRO: Verkehrskontrolle führt zu Drogenfund

Wismar (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und des

Polizeipräsidiums Rostock



Eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle der Wismarer Polizei

führte zum Auffinden von Betäubungsmitteln und am Ende zur Festnahme

des Fahrers.



Am Samstagabend kontrollierte die Wismarer Polizei einen Autofahrer

im Stadtgebiet. Während der Kontrolle verdichteten sich die Hinweise

darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

steht. Daher wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Bei der

Durchsuchung des 53-Jährigen konnten die Beamten Kokain auffinden.

Die Staatsanwaltschaft Schwerin ordnete daher eine

Wohnungsdurchsuchung an. Bei dieser konnten diverse Waffen, wie etwa

ein Elektroschocker sowie Betäubungsmittel im Gesamtgewicht von mehr

als einem Kilogramm aufgefunden und beschlagnahmt werden, darunter

Cannabis, Amphetamin und Kokain.



Der 53-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der

zuständigen Staatsanwaltschaft Schwerin erließ das Amtsgericht Wismar

am Sonntag Haftbefehl gegen den Beschuldigten, der daraufhin in die

Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.



