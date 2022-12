POL-LWL: Autobahnkreuz Schwerin wegen LKW-Unfall teilweise gesperrt

Wöbbelin/ Stolpe (ots) -



Am Autobahnkreuz Schwerin ist ein LKW am Montagvormittag aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend im angrenzenden Graben auf die Seite gekippt. Dabei verletzte sich der 58-jährige Fahrer schwer. Zudem verlor das LKW-Gespann seine Ladung, die aus mehreren Tonnen eines Kartoffelrohproduktes bestand. Derzeit laufen vor Ort die Bergungsmaßnahmen des Unglückslasters, sodass es derzeit zu teilweisen Sperrungen am Autobahnkreuz kommt. Betroffen ist die BAB 14 zwischen Ludwigslust und Wismar. Die Auffahrt zur BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin als auch in Fahrtrichtung Hamburg ist derzeit voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt ab der Abfahrt Ludwigslust über Wöbbelin zur BAB 24.



