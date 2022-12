POL-HST: Etliche Fahrzeugführer am Wochenende unter Alkohol- oder Drogeneinfluss festgestellt

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



Am Freitag, dem 02.12.2022 wurde gegen 22:00 Uhr in der Gemeinde Steinhagen abermals ein Jäger alkoholisiert im Straßenverkehr festgestellt. Keine zwei Wochen ist es her, dass auf Rügen ein solcher in die Kontrolle der Polizeibeamten geriet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5379695). Nunmehr wurde ein 46-jähriger deutscher Fahrer eines VW Transporter angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Im Fahrzeug wurden zwei Langwaffen, eine Schrottflinte nebst Munition und ein Repetiergewehr nebst Munition festgestellt. Letzteres lag entgegen der Vorschriften offen auf einem Futteral anstelle darin. Neben dem Führerschein wurden sämtliche Waffen und Munition des Mannes beschlagnahmt und die zuständigen Institutionen verständigt. Nach einer Blutprobenentnahme wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen und die Weiterfahrt untersagt.



Keine Waffen dabei aber dafür ebenfalls Alkohol getrunken hatte auch am Freitag ein 41-jähriger deutscher Fahrer eines Opel. Dieser wurde gegen 23:00 Uhr bei Altenpleen fahrend angetroffen und kontrolliert. Ein Vortest hier ergab einen Wert von 1,39 Promille. Auch hier schloss sich eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt an.



In Stralsund dachte sich am Samstag, dem 03.12.2022 gegen Mitternacht ein 45-jähriger Deutscher, dass er ob des Alkoholgenusses besser gar nicht erst mit einem Kraftfahrzeug fahren wolle und fuhr stattdessen mit Fahrrad. Aber auch er geriet nicht zuletzt aufgrund seiner Fahrweise (Schlangenlinien) in das Visier der Beamten. Eine Verkehrskontrolle inklusive Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Nach der obligatorischen Blutprobenentnahme und Untersagung der Weiterfahrt wurde auch er aus den Maßnahmen entlassen.



Mit "Schlangenlinien" wusste auch bei Dierhagen am Sonntagnachmittag eine 53-jährige deutsche Fahrerin eines Toyota auf sich aufmerksam zu machen. Dies fiel den Beamten gegen 16:00 Uhr direkt auf und sie kontrollierten das Auto. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Die Beamten beschlagnahmten auch ihren Führerschein und untersagten die Weiterfahrt. Die Blutprobenentnahme erfolgte im nahegelegenen Krankenhaus.



Daneben stellten die Beamten noch zwei Fahrzeugführer unter mutmaßlichen Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Zum einen wurde in Stralsund am Samstag, dem 03.12.2022 gegen 22:30 Uhr ein 22-jähriger afghanischer Fahrer eines Pkw VW kontrolliert, bei dem Auffälligkeiten in der Person festgestellt wurden. Ein Drogenvortest reagiert positiv auf THC. Zum anderen wurde in Grimmen am Sonntag, dem 04.12.2022 gegen 12:30 Uhr eine 30-jährige deutsche Fahrerin eines Mercedes einer Kontrolle unterzogen. Auch bei ihr stellten die Beamten Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte hier positiv auf THC und Amphetamin. In beiden Fällen folgte eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.



In diesem Zusammenhang möchte die Polizei auch noch einmal an die Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" mit dem Kontrollthema im Dezember "Alkohol und Drogen" erinnern. Wir verstärken die Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell