POL-LWL: Ruhestörer ging auf Polizeibeamten los

Grabow (ots) -



In Grabow ist am frühen Sonntagmorgen ein Ruhestörer mit Fäusten auf einen Polizeibeamten losgegangen. Der Polizist konnte den Angriff abwehren und blieb unverletzt. Zuvor hatten sich mehrere Anwohner über laute Musik in der Wohnung des 38-Jährigen beschwert. Die Polizei stellte daraufhin fest, dass die überlaute Musik durch das ganze Wohnviertel schallte. Nach mehreren Versuchen öffnete der 38-Jährige Mieter schließlich seine Wohnungstür und ging kurz darauf mit erhobenen Fäusten auf einen Polizeibeamten zu. Der alkoholisierte Angreifer konnte daraufhin überwältigt werden. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung ist der deutsche Tatverdächtige, gegen den Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet wurde, zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell