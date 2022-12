POL-LWL: Brand von 5 Abfallcontainer in Quetzin

Plau am See (ots) -



Am späten Samstagvormittag brannten auf einem umzäunten Privatgelände der Bungalowsiedlung "Auf dem Richtberg" in Quetzin 5 Abfallcontainer. Ein Anwohner hatte den Brand bemerkt und daraufhin die Rettungsleitstelle verständigt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf drei danebenstehende Glascontainer verhindern. Die bereits in Brand geratenen Müllcontainer wurden allerdings durch das Feuer komplett zerstört. Für Personen oder umliegende Gebäude bestand keine Gefahr. Der Schaden wird ersten Schätzungen zu Folge mit ca. 4000 Euro beziffert. Die Polizei in Plau am See (Tel. 038735/8370) bittet um Hinweise zum Vorfall, welcher sich gegen 11.00 Uhr auf dem Müllentsorgungsplatz in der Straße "Richtberg" ereignet hat. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell